1. Вам надо выбрать нужную книгу из нескольких, предложенных библиотекарем. Какой способ чтение вы используете, чтобы решить, что именно вам необходимо? 2. А если вы готовит есь к контрольной работе, как вы будете чит...
1. Вам надо выбрать нужную книгу из нескольких, предложенных библиотекарем. Какой способ чтение вы используете, чтобы решить, что именно вам необходимо? 2. А если вы готовит есь к контрольной работе, как вы будете читать, чтобы усвоить необходимый материал? Как называется такой способ чтения?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Названия способов 1) углубленное чтение; 2) собственно быстрое чтение; 3) выборочное чтение; 4) чтение-просмотр; 5) чтение-сканирование.