1. Вам надо выбрать нужную книгу из нескольких, предложенных библиотекарем. Какой способ чтение вы используете, чтобы решить, что именно вам необходимо? 2. А если вы готовит есь к контрольной работе, как вы будете чит...

1. Вам надо выбрать нужную книгу из нескольких, предложенных библиотекарем. Какой способ чтение вы используете, чтобы решить, что именно вам необходимо? 2. А если вы готовит есь к контрольной работе, как вы будете читать, чтобы усвоить необходимый материал? Как называется такой способ чтения?