1 ВАРИАНТ. Какие формы рельефа преобладают в России: а) высокие горы; б) низкие го??ы; в) равнины; г) нагорья. 2. Какие горы в России самые длинные: а) Урал; б) Кавказ; в) Сихотэ-Алинь; г) Алтай. 3. Какая эра в геологическ...

География
1 ВАРИАНТ. Какие формы рельефа преобладают в России: а) высокие горы; б) низкие го??ы; в) равнины; г) нагорья. 2. Какие горы в России самые длинные: а) Урал; б) Кавказ; в) Сихотэ-Алинь; г) Алтай. 3. Какая эра в геологической истории Земли самая древняя: а) кайнозойская; б) протерозойская; в) палеозойская; г) архейская. 4. Укажите, в каком периоде геологической истории земной поверхности происходили следующие события: жаркий влажный климат. Развитие лесов из древовидных папоротников, хвощей, плаунов. Расцвет земноводных. Обилие угля и нефти. а) четвертичный период; б) меловой период; в) каменноугольный период; г) кембрийский период. 5. Какая территория России является центром древнего покровного оледенения: а) Кавказ; б) Полярный Урал; в) Прикаспийская низменность; г) Алтай. 6. Как называется крупный устойчивый участок земной коры: а) щит; б) платформа; в) фундамент; г) плоскогорье. 7. Как называют группу близко расположенных месторождений одного и того же полезного ископаемого: а) минерально-сырьевая база; б) аномалия; в) минеральные ресурсы; г) бассейн. 8. Какими полезными ископаемыми богата Западно-Сибирская равнина: а) медные и никелевые руды; б) каменный и бурый уголь; в) нефть и газ; г) калийная и поваренная соль. 9. По какой карте можно определить возраст и происхождение горных пород, слагающих территорию: а) физической; б) геологической; в) тектонической; г) почвенной. 10. Какие формы рельефа образованы действием ветра: а) дюны, барханы; б) овраги, балки; в) «бараньи лбы», морены; г) фьорды, лагуны. 11. Действием какой внешней силы образованы речные долины, террасы, поймы: а) деятельность человека; б) деятельность ледника; в) деятельность ветра; г) деятельность текучих вод. 12. Укажите соответствие горы и названия ее высшей точки: НАЗВАНИЕ ГОРЫ ВЫСШАЯ ТОЧКА а) Урал 1) г. Эльбрус б) Сихоте-Алинь 2) вулкан Ичинская Сопка в) Срединный хребет 3) г. Народная 4) г. Тардоки-Янги
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