1.Велосипедист,двигаясь равномерно,за 10 мин. проехал 3 км.Определите скорость вело??ипедиста в м/с и км/ч. 2.Какой путь пройдёт автомобиль,движущийся со скоростью 80 км/ч,за 45 мин?
Физика
1.Велосипедист,двигаясь равномерно,за 10 мин. проехал 3 км.Определите скорость вело??ипедиста в м/с и км/ч. 2.Какой путь пройдёт автомобиль,движущийся со скоростью 80 км/ч,за 45 мин?
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