1. Велосипедист проехал 20 км с определённой скоростью, а оставшиеся 10 км - со скор??стью на 5 км/ч меньше первоначальной. Найдите скорость велосипедиста на втором участке пути, если на весь путь он затратил 2ч 20 мин. 2. ...
Алгебра
1. Велосипедист проехал 20 км с определённой скоростью, а оставшиеся 10 км - со скор??стью на 5 км/ч меньше первоначальной. Найдите скорость велосипедиста на втором участке пути, если на весь путь он затратил 2ч 20 мин. 2. Сумма дроби и обратной ей дроби равна 2 \frac{1}{20} . Найдите исходную дробь. 3. Увеличив скорость на 20 кч, поезд сократил на 2 ч время, затрачиваемое им на прохождение пути в 480 км. Определите первоначальную скорость поезда. 4. Цех должен был изготовить 600 деталей. Фактическ он выпускал в день на 5 деталей больше плана и выполнил заказ на 4 дня раньше срока. За сколько дней был выполнен заказ? 5. Расстояние 180 км катер проходит по течению реки на 5 ч быстрее, чем против течения. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки равна 3км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - скорость велосипедиста на втором участке пути ⇒ 20/(х+5)+10/х=2¹/₃ 20x+10x+50=7/3 (x²+5x) I×3 90x+150=7x²+35x 7x²-55x-150=0 D=7225 x₁=10 x₂=-15/7 x₂∉ Ответ: скорость велосипедиста на втором участке 10 км/ч. 2. Пусть х- первоначальная скорость поезда ⇒ 480/x-480/(x+20)=2 480x+9600-480x=2x²+40x 2x²+40x-9600=0 I÷2 x²+20x-4800=0 D=1960 √D=140 x₁=60 x₂=-80 x₂∉ Ответ: первоначальная скорость поезда 60 км/ч. 3. Пусть х - количество дней, за которые был выполнен заказ ⇒ 600/х-600/(х+4)=5 600x+2400-600x=5x²+20x 5x²+20x-2400=0 I÷5 x²+4x-480=0 D=1936 √D=44 x₁=20 x₂=-24 x₂∉ Ответ: заказ был выполнен за 20 дней. 4. Пусть х - собственная скорость катера ⇒ 180/(х-3)-180/(х+3)=5 180x+540-180x+540=5x²-45 5x²-1125=0 I÷5 x²-225=0 x²=225 x₁=15 x₂=-15 x₂∉ Ответ: собственная скорость катера 15 км/ч.
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