1. Велосипедист проехал 20 км с определённой скоростью, а оставшиеся 10 км - со скор??стью на 5 км/ч меньше первоначальной. Найдите скорость велосипедиста на втором участке пути, если на весь путь он затратил 2ч 20 мин. 2. ...

Алгебра

1. Велосипедист проехал 20 км с определённой скоростью, а оставшиеся 10 км - со скор??стью на 5 км/ч меньше первоначальной. Найдите скорость велосипедиста на втором участке пути, если на весь путь он затратил 2ч 20 мин. 2. Сумма дроби и обратной ей дроби равна 2 \frac{1}{20} . Найдите исходную дробь. 3. Увеличив скорость на 20 кч, поезд сократил на 2 ч время, затрачиваемое им на прохождение пути в 480 км. Определите первоначальную скорость поезда. 4. Цех должен был изготовить 600 деталей. Фактическ он выпускал в день на 5 деталей больше плана и выполнил заказ на 4 дня раньше срока. За сколько дней был выполнен заказ? 5. Расстояние 180 км катер проходит по течению реки на 5 ч быстрее, чем против течения. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки равна 3км/ч.

Автор: Гость