1)Верёвку разрезали на две части.Длина одной части верёвки 5,4 м,а длина другой част?? в 1,2 раза меньше.Найдите длину верёвки. 2)Двигатель за 4,5 ч расходует 66,6 л горючего.Сколько литров горючего расходует двигатель за 2,1 ч?

Математика

1)Верёвку разрезали на две части.Длина одной части верёвки 5,4 м,а длина другой част?? в 1,2 раза меньше.Найдите длину верёвки. 2)Двигатель за 4,5 ч расходует 66,6 л горючего.Сколько литров горючего расходует двигатель за 2,1 ч?

Автор: Гость