1)Верёвку разрезали на две части.Длина одной части верёвки 5,4 м,а длина другой част?? в 1,2 раза меньше.Найдите длину верёвки. 2)Двигатель за 4,5 ч расходует 66,6 л горючего.Сколько литров горючего расходует двигатель за 2,1 ч?

Математика
1)Верёвку разрезали на две части.Длина одной части верёвки 5,4 м,а длина другой част?? в 1,2 раза меньше.Найдите длину верёвки. 2)Двигатель за 4,5 ч расходует 66,6 л горючего.Сколько литров горючего расходует двигатель за 2,1 ч?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,4:1,2=4,5 4,5+5,4=9,9 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За ответ 45 баллов. Произведение неизвестного числа и 60 равно сумме чисел 6907 и 43493. Частное 40450 и неизвестного числа равно разности чис...
Ответить
Английский язык
Восьмой задание! помогите
Ответить
Математика
Сколько всего чисел состоящих из четыре слова
Ответить
Русский язык
Напишите слова в три столбика в алфавитном порядке овощи фрукты ягоды
Ответить
Математика
Помогите решить примеры: 1)2•(y-1)-2+12= 2)16+3•(2-3y)+8y= 3)3-17a-11•(2a-3)= 4)15-5•(1-a)-6a=
Ответить