1)Верёвку разрезали на две части.Длина одной части верёвки 5,4 м,а длина другой част?? в 1,2 раза меньше.Найдите длину верёвки. 2)Двигатель за 4,5 ч расходует 66,6 л горючего.Сколько литров горючего расходует двигатель за 2,1 ч?
Математика
1)Верёвку разрезали на две части.Длина одной части верёвки 5,4 м,а длина другой част?? в 1,2 раза меньше.Найдите длину верёвки. 2)Двигатель за 4,5 ч расходует 66,6 л горючего.Сколько литров горючего расходует двигатель за 2,1 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,4:1,2=4,5 4,5+5,4=9,9 м
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