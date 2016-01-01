1) Верно ли, что из 2016 целых чисел всегда можно выбрать 2 числа так, чтобы их сумма была четной? 2)Можно ли натуральные числа от 1 до 21 включительно разбить на несколько групп так, чтобы в каждой группе одно из чи...

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1) Верно ли, что из 2016 целых чисел всегда можно выбрать 2 числа так, чтобы их сумма была четной? 2)Можно ли натуральные числа от 1 до 21 включительно разбить на несколько групп так, чтобы в каждой группе одно из чисел равнялось сумме всех остальных чисел в этой группе? 3)При каких целых x и y система из двух уравнений 4x2 – y2 = 83 и y(4x - 2y +1) = 122 имеет решение? 4)Можно ли выложить стенку 9х15х16 из кирпичей размером 2х5х6, если ломать кирпичи нельзя? Кирпичи можно поворачивать. Стенка – параллелепипед с указанными размерами.

Автор: Гость