1. Визначте виштовхувальну силу, що діє на тіло об'ємом 0.03 м(в кубі), яке повністю за??урене у ртуть.
Физика
1. Визначте виштовхувальну силу, що діє на тіло об'ємом 0.03 м(в кубі), яке повністю за??урене у ртуть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pртути=13600 кг/м³ Fa=p*g*V Fa=13600*10*0,03=4080 H
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