1. Вода – единственное вещество, существующее в природе сразу в трех агрегатных состояниях. На этом свойстве воды основана работа широко известного измерительного прибора. Как называется этот прибор и в честь кого он...
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1. Вода – единственное вещество, существующее в природе сразу в трех агрегатных состояниях. На этом свойстве воды основана работа широко известного измерительного прибора. Как называется этот прибор и в честь кого он назван?
Ответ(ы):
Гость:
Прибор Лавуазье, пользуйся
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