1. Водитель АО «Движение», управляя вверенным ему автомобилем, сбил корову, принад??ежащую на праве собственности Петрову. В результате наезда корова погибла, автомобиль был поврежден, а водитель получил телесные повреждения и ...

Право

1. Водитель АО «Движение», управляя вверенным ему автомобилем, сбил корову, принад??ежащую на праве собственности Петрову. В результате наезда корова погибла, автомобиль был поврежден, а водитель получил телесные повреждения и временно утратил трудоспособность. Опишите возникшие правоотношения, определите их элементы, классификацию. 2. Государственная налоговая инспекция наложила на ООО штраф за нарушение налогового законодательства и списала денежные средства в его погашение с расчетного счета ООО. ООО оспорило действия инспекции. В процессе разбирательства выяснилось, что штраф был наложен по ошибке. ООО со ссылкой на ГК РФ потребовало возмещения ему убытков, причиненных необоснованным списанием денежных средств, а также уплаты процентов. Какими отраслями права регулируются указанные отношения? Возможно ли применение к ним норм ГК РФ? 3. В суд поступило заявление от супругов Зайцевых об усыновлении малолетней Тани Букиной, оставшейся без попечения родителей. При изучении личности граждан Зайцевых судьей было установлено, что шесть лет назад они отстранялись от обязанностей попечителей своего племянника за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей. Объясняя данный факт, Зайцевы пояснили, что у них не сложились отношения с племянником вследствие его вздорного поведения. Поэтому у них происходили ссоры, возникла конфликтная ситуация, в результате чего они были отстранены от обязанностей попечителей. Виновными в этом Зайцевы считали только племянника, считая себя образцовыми воспитателями. Однако судья отказал в удовлетворении их заявления об усыновлении, сославшись на то, что ранее Зайцевы дискредитировали себя как воспитатели, а потому не могут стать усыновителями. Какие требования предъявляет закон к личности усыновителей? Назовите лиц, не имеющих права быть усыновителями. Правомерен ли отказ суда супругам Зайцевым, в удовлетворении их заявления об усыновлении Букиной Тани? Ответ поясните. Помогите пожалуйстаааа!!!!!!

Автор: Гость