1)воды этого моря омывают северное побережье Африки... 2) особенность этого моря состоит в том, что в него не впадает ни одна река, а реки обычно несут с собой ил и песок, существенно снижая прозрачность морской воды. Поэтому ...

География

1)воды этого моря омывают северное побережье Африки... 2) особенность этого моря состоит в том, что в него не впадает ни одна река, а реки обычно несут с собой ил и песок, существенно снижая прозрачность морской воды. Поэтому вода в этом море кристально чиста. Воды его омывают восточное и северо-восточное побережье материка- .... 3) группа американских и британских строителей рассматривала возможность построения моста через этот пролив. Он соединил бы Пиренейский полуостров и северо- западное побережье Африки. Такой мост должен был стать самым высоким (свыше 900 метров) и самым длинным (15 км) из существующих в мире.... 4) это пролив в западной части Индийского океана, разделяющий Африку и остров Мадагаскар. Является самым длинным проливом на Земле.... 5) этот пролив имеет большое экономическое и стратегическое значение, так как через него пролегает путь из Европы в Вост. и Южн. Азию, а так же в Австралию-.... 6) этот залив может считаться центром мира, так как в нем точка пересечения экватора с нулевым меридианом-... 7) этот канал позволяет морскому транспорту проходить из Европы в Азию, не огибая Африки-...

Автор: Гость