1 вопрос Мать пронзила когда узнал вернувшийся сына, сын намаза у матери глаза, сын поцеловал мать в глаза.Что выбрать 2 вопрос переходя из деревни в деревню из города в город герой пел и плясал, пел и играл на саазе, только и...
Литература
1 вопрос Мать пронзила когда узнал вернувшийся сына, сын намаза у матери глаза, сын поцеловал мать в глаза.Что выбрать 2 вопрос переходя из деревни в деревню из города в город герой пел и плясал, пел и играл на саазе, только играл на саазе 3 вопрос до конца срока осталось 2 дня, 3 дня, 4 дня. Помогите прошу!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сын намаза матери глаза 2)переходя из деревни в деревню из города в город герой пел и играл на саазе . 3) до конца срока осталось 2 дня
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