1 вопрос Мать пронзила когда узнал вернувшийся сына, сын намаза у матери глаза, сын поцеловал мать в глаза.Что выбрать 2 вопрос переходя из деревни в деревню из города в город герой пел и плясал, пел и играл на саазе, только и...

Литература

1 вопрос Мать пронзила когда узнал вернувшийся сына, сын намаза у матери глаза, сын поцеловал мать в глаза.Что выбрать 2 вопрос переходя из деревни в деревню из города в город герой пел и плясал, пел и играл на саазе, только играл на саазе 3 вопрос до конца срока осталось 2 дня, 3 дня, 4 дня. Помогите прошу!!!!!!

Автор: Гость