1) Все ли данные выражения имеют смысл? 1:1+0:739+739:1-739*0 = 5098*0+1*(207+0:4296)+828:1 = 7985*1+967:0-3569:1 = Объясни свой ответ. 2) Измени один знак в выражении, не имеющем значения, так, чтобы значение появилось. ...

Математика

1) Все ли данные выражения имеют смысл? 1:1+0:739+739:1-739*0 = 5098*0+1*(207+0:4296)+828:1 = 7985*1+967:0-3569:1 = Объясни свой ответ. 2) Измени один знак в выражении, не имеющем значения, так, чтобы значение появилось. Найди несколько вариантов изменения. Найди значения всех выражений.

Автор: Гость