№1.Выбери верное утверждение. 1. а) Имя прилагательное во множественном числе по родам изменятся. б) Имя прилагательное во множественном числе по родам НЕ изменятся 2. а) Безударные падежные окончания имён прилагательных п...

Русский язык

№1.Выбери верное утверждение. 1. а) Имя прилагательное во множественном числе по родам изменятся. б) Имя прилагательное во множественном числе по родам НЕ изменятся 2. а) Безударные падежные окончания имён прилагательных пишутся так же, как и ударные, кроме прилагательных мужского рода в И.п. б) Безударные падежные окончания имён прилагательных пишутся так же, как и ударные. 3. а) В мужском роде не бывает окончания -ИЙ, в женском роде не бывает окончания -ЕЙ. б) В мужском роде не бывает окончания -ЕЙ, в женском роде не бывает окончания -ИЙ. 4. а) Имена прилагательные во множественном числе изменяются только по падежам. По родам они не изменяются. б) Имена прилагательные во множественном числе не изменяются по падежам и по родам. №2.Укажите в каких из данных прилагательных в окончании пишется буква Е: а) худш...го; г) ранн...м; б) по син...му; д) о крайн...м; в) чуж..го е) с зимн..й. №3.Сделайте морфологический разбор всех имён прилагательных. Опустели зимние квартиры в старом пне. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!! СРОЧНО!!! КТО ПОМОЖЕТ БУДУ РАДА! СПАСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ

Автор: Гость