1. Выберите признаки, характерные для пресмыкающихся 1) цевка на задних конечност??х 2) трёхкамерное сердце с неполной перегородкой 3) сухая кожа с роговыми чешуйками 4) наличие хорды во взрослом состоянии 5) парные л...

Биология

1. Выберите признаки, характерные для пресмыкающихся 1) цевка на задних конечност??х 2) трёхкамерное сердце с неполной перегородкой 3) сухая кожа с роговыми чешуйками 4) наличие хорды во взрослом состоянии 5) парные лёгкие, имеющие ячеистое строение 6) наличие наружного скелета 2. Чем поперечнополосатая мышечная ткань отличается от гладкой? 1) состоит из многоядерных волокон 2) состоит из вытянутых клеток с овальным ядром 3) обладает большей быстрой и энергией сокращения 4) составляет основу скелетных мышц 5) выстилает стенки внутренних органов 6) сокращается медленно, ритмично, непроизвольно 3. Какие особенности характеризуют естественную экосистему? 1) разнообразный видовой состав 2) несбалансированный круговорот веществ 3) незамкнутый круговорот веществ 4) замкнутый круговорот веществ 5) среди консументов преобладают хищники 6) разветвлённые пищевые цепи 4. К биополимерам относятся 1) белки 2) жиры 3) полисахариды 4)АТФ 5) нуклеиновые кислоты 6) полиэтилен

Автор: Гость