1. Вычислите: log3 корень из 27. 1)2/3 2)3 3)1,5 4)1,2. РЕШИТЕ ПЖ

Разное
1. Вычислите: log3 корень из 27. 1)2/3 2)3 3)1,5 4)1,2. РЕШИТЕ ПЖ
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