1.Вычислите произведение:44/75*150/11*1/2 Полный ответ) 2.Вычислите долю:48/9:16/27 3.Запишит?? в виде десятичной дроби обыкновенную дробь:3/4 4.Найдите значение выражения:4 3/7:1/7-1 5/6*12+(1 1/3)в кубе*(1 1/2)3=Полный отв...

Математика

1.Вычислите произведение:44/75*150/11*1/2 Полный ответ) 2.Вычислите долю:48/9:16/27 3.Запишит?? в виде десятичной дроби обыкновенную дробь:3/4 4.Найдите значение выражения:4 3/7:1/7-1 5/6*12+(1 1/3)в кубе*(1 1/2)3=Полный ответ) 9.Три участка занимают 833 га.Площадь второго участка составляет 2/5 первого, а площадь третьего участка на 17 га больше,чем площадь первого.Какова площадь каждого участка? БЕЗ УСЛОВИЯ

Автор: Гость