1.Вычислите произведение:44/75*150/11*1/2 Полный ответ) 2.Вычислите долю:48/9:16/27 3.Запишит?? в виде десятичной дроби обыкновенную дробь:3/4 4.Найдите значение выражения:4 3/7:1/7-1 5/6*12+(1 1/3)в кубе*(1 1/2)3=Полный отв...
Математика
1.Вычислите произведение:44/75*150/11*1/2 Полный ответ) 2.Вычислите долю:48/9:16/27 3.Запишит?? в виде десятичной дроби обыкновенную дробь:3/4 4.Найдите значение выражения:4 3/7:1/7-1 5/6*12+(1 1/3)в кубе*(1 1/2)3=Полный ответ) 9.Три участка занимают 833 га.Площадь второго участка составляет 2/5 первого, а площадь третьего участка на 17 га больше,чем площадь первого.Какова площадь каждого участка? БЕЗ УСЛОВИЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3. 4. 4 3/7:1/7-1 5/6*12+(1 1/3) ³*(1 1/2) ³= а. б. в г. д. е. 31-22+8=17 9. х- площадь 1-го участка 2/5х- площадь 2-го участка х+17-площадь 3-го участка составляем уравнение х+2/5х+х+17=833 2 2/5х=833-17 2 2/5х=816 х=816:2 2/5 х=816:12/5 х=816*5/12 х=340 га площадь 1-го участка 2/5х=340*2/5=136 га площадь 2-го участка х+17=340+17=357 га площадь 3-го учатска проверяем 340+136+357=833 га
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