1. Вычислите столбиком: А) 1483 · 708; б) 196080 : 430; с) 29933 : 37. 2. Выполните действия: А) 48 + 10206 : (92 · 8 - 610); б) 91072 : (876 - 872)3. 3. Найдите число х , для которого: А) х : 8 = 7 (ост 3); б) 77 : х = 12...

Математика

1. Вычислите столбиком: А) 1483 · 708; б) 196080 : 430; с) 29933 : 37. 2. Выполните действия: А) 48 + 10206 : (92 · 8 - 610); б) 91072 : (876 - 872)3. 3. Найдите число х , для которого: А) х : 8 = 7 (ост 3); б) 77 : х = 12 (ост 5). 4. а)Мама отгадала в кроссворде в 4 раза больше слов, чем Даша , а вместе они отгадали 80 слов. Сколько слов отгадала каждая? б) Коля знает в 3 раза больше немецких слов, чем Вася. А Вася знает на 48 немецких слов меньше, чем Коля. Сколько немецких слов знает каждый?

Автор: Гость