1)Выпиши названия всех разносторонних треугольников,и равнобедренных треугольни??ов. 2)Найди среди равнобедренных треугольников равносторонний и подчеркни его название. 3)Выпиши названия всех прямоугольных,остроугольных и туп...
Математика
1)Выпиши названия всех разносторонних треугольников,и равнобедренных треугольни??ов. 2)Найди среди равнобедренных треугольников равносторонний и подчеркни его название. 3)Выпиши названия всех прямоугольных,остроугольных и тупоугольных треугольников. 4)Выпили названия всех четырёхугольников. 5)Подчеркни названия прямоугольника
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