1. Выпишите грамматическую основу предложения 34 Предложение откуда выписывать ----gt; Но мне всегда за это попадало
Русский язык
1. Выпишите грамматическую основу предложения 34 Предложение откуда выписывать ----gt; Но мне всегда за это попадало
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А откуда выписывать. Рисунок дайте чтобы помочь вам
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