1. Выпишите грамматическую основу предложения 34 Предложение откуда выписывать ----gt; Но мне всегда за это попадало

Русский язык

1. Выпишите грамматическую основу предложения 34 Предложение откуда выписывать ----gt; Но мне всегда за это попадало

Автор: Гость