1. Выпишите из фрагментов басен Крылова частицы (если нужно, с теми словами, к которым они относятся). Определите значение частиц.«Чем кумушек считать трудиться, Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» - Ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. «Какой-то смолоду Скворец так петь щеглёнком научился, Как будто бы щеглёнком сам родился?» «Пусть сохнет, - говорит Свинья, - ничуть меня то не тревожит….» «И тут же выпустил на волка гончих стаю». 2. Сопоставив предложения, запишите их, вставьте нужную частицу. Сколько бы (не, ни) читал стихи Пушкина, всегда открываешь для себя что- то новое. – Сколько я еще (не, ни) прочитал Пушкина! Все хвалили бригадира, кто бы с ним (не, ни) работал. – Кто (не, ни) работал с бригадиром, тот не имеет представления о его умении общаться с людьми. 3. В каких случаях ТО является частицей? Запишите такие предложения, определяя значение частицы. Не видали вы настоящих-то плясуний. (М. Горький) Соня то (же) держалась за его руку и вся сияла. (Л. Толстой) На заре Петя почувствовал, что кто (то) тянет его холодной рукой.(В. Катаев) Что не складно, то и не ладно. (Пословица) То ветер поднимется буйный, то вал зашумит штормовой. (А. Прокофьев). 4. В каких случаях БЫ и ЖЕ являются частицами? Запишите такие предложения. Дней через пять мы с отцом пришли опять на то (же) место. (И. Тургенев) Охота не удалась. Обед в поле под палаткою так (же) не удался. (А. С. Пушкин) Что (бы) домоседы мне не пели, я все равно за город укачу. (С. Васильев) На то и щука в море. Что (бы) карась не дремал. (Пословица) Как (же) мне быть? 5. Прочитайте предложения. Определите, в каком случае выделенное слово является частицей. Докажите своё мнение. Маленькие дети значения многих слов воспринимают буквально. От усталости путники буквально валились с ног.