1 Выпишите из перечня формул веществ формулы солей и дайте им названия: CaO, HCl, CaCl2, Ca(OH)2, Al(NO3)3, N2O3, Al(OH)3, H2SO4, BaSO4, BaCO3. 2 Из приведенного ниже списка выпишите пары веществ, между которыми может протек...

Химия

1 Выпишите из перечня формул веществ формулы солей и дайте им названия: CaO, HCl, CaCl2, Ca(OH)2, Al(NO3)3, N2O3, Al(OH)3, H2SO4, BaSO4, BaCO3. 2 Из приведенного ниже списка выпишите пары веществ, между которыми может протекать реакция нейтрализации. Запишите возможные уравнения реакций, дайте названия образующимся солям. а) H3PO4 и Ca(OH)2; б) NaOH и Fe(OH)3; в) HCl и H2SO4; г) Al(OH)3 и HCl; д) KOH и H2SiO3. 3 Запишите уравнения двух химических реакций, в результате которых образуется хлорид меди(II). Укажите тип каждой реакции. 4 Вычислите массу образовавшегося осадка, если в реакцию с сульфатом алюминия вступило 124,8 г хлорида бария.

Автор: Гость