1 Выпишите из перечня формул веществ формулы солей и дайте им названия: CaO, HCl, CaCl2, Ca(OH)2, Al(NO3)3, N2O3, Al(OH)3, H2SO4, BaSO4, BaCO3. 2 Из приведенного ниже списка выпишите пары веществ, между которыми может протек...
Химия
1 Выпишите из перечня формул веществ формулы солей и дайте им названия: CaO, HCl, CaCl2, Ca(OH)2, Al(NO3)3, N2O3, Al(OH)3, H2SO4, BaSO4, BaCO3. 2 Из приведенного ниже списка выпишите пары веществ, между которыми может протекать реакция нейтрализации. Запишите возможные уравнения реакций, дайте названия образующимся солям. а) H3PO4 и Ca(OH)2; б) NaOH и Fe(OH)3; в) HCl и H2SO4; г) Al(OH)3 и HCl; д) KOH и H2SiO3. 3 Запишите уравнения двух химических реакций, в результате которых образуется хлорид меди(II). Укажите тип каждой реакции. 4 Вычислите массу образовавшегося осадка, если в реакцию с сульфатом алюминия вступило 124,8 г хлорида бария.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) CaCl2- хлорид кальция 2)Al(NO3)3- нитрат алюминия 3) BaSO4- сульфат бария 4) BaCO3 - карбанат бария
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На одной чаше весов 2 кг березовый брусок, на другой 2 кг железная гиря. Если опусти??ь весы в воду останутся ли чашки весов в равновесии?
Алгебра
Объясните какую роль в развитии социал-демократического движения сыграл первый съезд российской социал-демократической рабочей партии