1)Выполни деление чисел. 492:4 1 пункт,222:6,685:5,917:7,252:3,336:8 2)Сравни результаты деления.На какие группы их можно разделить? 3)Сравни делимые в частных из пункта 1..Сравни делители .Почему в одних частных двузначные ...

Математика

1)Выполни деление чисел. 492:4 1 пункт,222:6,685:5,917:7,252:3,336:8 2)Сравни результаты деления.На какие группы их можно разделить? 3)Сравни делимые в частных из пункта 1..Сравни делители .Почему в одних частных двузначные значения,а в других-трёхзначные?

Автор: Гость