1)Выполни деление чисел. 492:4 1 пункт,222:6,685:5,917:7,252:3,336:8 2)Сравни результаты деления.На какие группы их можно разделить? 3)Сравни делимые в частных из пункта 1..Сравни делители .Почему в одних частных двузначные ...
Математика
1)Выполни деление чисел. 492:4 1 пункт,222:6,685:5,917:7,252:3,336:8 2)Сравни результаты деления.На какие группы их можно разделить? 3)Сравни делимые в частных из пункта 1..Сравни делители .Почему в одних частных двузначные значения,а в других-трёхзначные?
Ответ(ы):
Гость:
33:?336323:3232424:55:555:555:555:555555:555555:54545
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Другие предметы
Алгебра
Скорость автомобиля на 40 км/ч больше скорости мотоцикла. Они двигаются на встречу друг другу и проехали вмести 380 км автомобиль был в пути 3 ч ,а...
География