1) Выполни деление с остатком.73869:247 968472:2194 461038:527 2) В каждом выражении измени делимое так, чтобы оно делилось на тот же делитель без о статка. СРОЧНО! ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!

1) Выполни деление с остатком.73869:247 968472:2194 461038:527 2) В каждом выражении измени делимое так, чтобы оно делилось на тот же делитель без о статка. СРОЧНО! ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 73869/247                    494     299 2446 2223   2239   2223       16 (ост) изменяем делимое 73869 на 73853, получаем: 73853/247 494     299 2445 2223   2223   2223        0 2) 968472/2194 8776     441  9087  8776   3112   2194     918 (ост.) изменяем делимое 98472 на 967554, получаем: 967554/2194 8776     441   8995   8776     2194     2194          0 3) 461038/527 4216     874  3943  3689   2548   2108     440 (ост) изменяем делимое 461038 на 460598, получаем: 460598/527 4216     874   3899   3689     2108     2108          0 
Похожие вопросы