1) Выполни деление с остатком.73869:247 968472:2194 461038:527 2) В каждом выражении измени делимое так, чтобы оно делилось на тот же делитель без о статка. СРОЧНО! ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
1) Выполни деление с остатком.73869:247 968472:2194 461038:527 2) В каждом выражении измени делимое так, чтобы оно делилось на тот же делитель без о статка. СРОЧНО! ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 73869/247 494 299 2446 2223 2239 2223 16 (ост) изменяем делимое 73869 на 73853, получаем: 73853/247 494 299 2445 2223 2223 2223 0 2) 968472/2194 8776 441 9087 8776 3112 2194 918 (ост.) изменяем делимое 98472 на 967554, получаем: 967554/2194 8776 441 8995 8776 2194 2194 0 3) 461038/527 4216 874 3943 3689 2548 2108 440 (ост) изменяем делимое 461038 на 460598, получаем: 460598/527 4216 874 3899 3689 2108 2108 0