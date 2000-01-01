1)Выполняя лабораторную работу по определению КПД действия рычага,ученик поднял груз массой 0.4 кг на высоту 5 см,прилагая силу 1Н. Конец рычага на которой он нажимал,переместился на 21см. 1)Чему равен вес поднятого груза? а)...

Физика
1)Выполняя лабораторную работу по определению КПД действия рычага,ученик поднял груз массой 0.4 кг на высоту 5 см,прилагая силу 1Н. Конец рычага на которой он нажимал,переместился на 21см. 1)Чему равен вес поднятого груза? а) 0.2Н б)3.29Н в)2Н г)2.1Н д)0.21Н 2)Какая полезная работа? а)0.2Дж б)3.5 Дж в)2.5Дж г)2Дж д)3Дж 3)Какую работу совершил ученик? а)0.2Дж б)3.9Дж в)2Дж г)2.1Дж д)0.21Дж 4)Каков КПД рычага? а)75% б)85% в)95% г)105% д)90% 2)При выполнении лабораторной работы по определению установки,состаящей из подвижного и неподвижного блока ,груз массой m= 400гр. был поднят равномерно на высоту h= 0.5м и силой f=2.5 1)Чему равен вес поднятого груза? а)2.5Н б)3.9Н в)0.2Н г)2Н 2)Какова полезная работа? а)2.5Дж б)3.9Дж в)0.2Дж г)2 ДЖ 3)Какова полная работа? а)2.5Дж б)3.9Дж в)2Дж г)0.9Дж д)0.25Дж 4)Каков КПД рычага? а)60% б)70% в)75% г)80% д)90%
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задача. H[/tex] Дж  Дж КПД = % 2 задача. tex]P= mg = 0,4*10 = 4 H[/tex] Дж  Дж КПД = %
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Структура общества половцев
Ответить
Математика
Срочно. Пожалуйста: Докажите что выражение: а) 45*38+45*11 делится на 49.
Ответить
Русский язык
Выпиши три слова с разными орфограммами и объясни написание:1)Брызги упали на платье. 2)Сняли зверьки пушистые белые шубки.
Ответить
Литература
Пожалуйста, помогите!! В долгу не останусь. Произведение : Свои люди сочтемся❗️ _______________________ Можно ли назвать характер Большова т...
Ответить
Физика
Каток массой 6000кг имеет площадь опоры 2000см² .Какой давление действует он на землю?
Ответить