1)Выполняя лабораторную работу по определению КПД действия рычага,ученик поднял груз массой 0.4 кг на высоту 5 см,прилагая силу 1Н. Конец рычага на которой он нажимал,переместился на 21см. 1)Чему равен вес поднятого груза? а)...
Физика
1)Выполняя лабораторную работу по определению КПД действия рычага,ученик поднял груз массой 0.4 кг на высоту 5 см,прилагая силу 1Н. Конец рычага на которой он нажимал,переместился на 21см. 1)Чему равен вес поднятого груза? а) 0.2Н б)3.29Н в)2Н г)2.1Н д)0.21Н 2)Какая полезная работа? а)0.2Дж б)3.5 Дж в)2.5Дж г)2Дж д)3Дж 3)Какую работу совершил ученик? а)0.2Дж б)3.9Дж в)2Дж г)2.1Дж д)0.21Дж 4)Каков КПД рычага? а)75% б)85% в)95% г)105% д)90% 2)При выполнении лабораторной работы по определению установки,состаящей из подвижного и неподвижного блока ,груз массой m= 400гр. был поднят равномерно на высоту h= 0.5м и силой f=2.5 1)Чему равен вес поднятого груза? а)2.5Н б)3.9Н в)0.2Н г)2Н 2)Какова полезная работа? а)2.5Дж б)3.9Дж в)0.2Дж г)2 ДЖ 3)Какова полная работа? а)2.5Дж б)3.9Дж в)2Дж г)0.9Дж д)0.25Дж 4)Каков КПД рычага? а)60% б)70% в)75% г)80% д)90%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задача. H[/tex] Дж Дж КПД = % 2 задача. tex]P= mg = 0,4*10 = 4 H[/tex] Дж Дж КПД = %
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