1. Выполнить действие с величинами. 4м-1дм 6мм; 9м4дм6см+42м80см; 53км-6км200м; 30м6см-4м8дм3см; 6дм 45мм+3м80мм. 2. Выполнить деление с остатком. 156:240; 358:45; 1256:129; 12978:123.
Математика
1. Выполнить действие с величинами. 4м-1дм 6мм; 9м4дм6см+42м80см; 53км-6км200м; 30м6см-4м8дм3см; 6дм 45мм+3м80мм. 2. Выполнить деление с остатком. 156:240; 358:45; 1256:129; 12978:123.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.4дм-1дм 6мм=2дм 94мм; 9м 4дм 6 см+42м 80 см=52м 2дм 6 см; 53км- 6км 200м= 46км 800м; 30м 6см-4м 8дм 3см= 25 м 2дм 3см; 6дм 45мм +3м 8мм=9м 53см. 2.156:240=0(156 ост.) 358:45=8(ост. 8) 1256:129=9(ост. 95.) 12978:123=110(ост.63)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
З одного залізничного вокзалу вирушили у протилежних напрямках два потяги.Швідкість першого потяга 85 км/год,а другого- на 10 км/год менша.Яка відс...
Математика
Десятилитровая кастрюля наполнена водой.как из неё с помощью семилирового и трёх??итрового кувшинов отмерять 5 л воды?
Русский язык