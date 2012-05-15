1.выполните действие пожалуйста а.9/59-(7/15-5/12)*(3/14+1/2) б.(2/3+7/8-5/6)*(1-5/17) в.(3 1/14-2 5/21)*(2.7-2.1) г.(4 13/18-3 7/9)*(1/2-4/17) 2.найди значение выражение 2/5m,если=1/2;2/5;2 1/2;1 7/8; 15/16
Математика
1.выполните действие пожалуйста а.9/59-(7/15-5/12)*(3/14+1/2) б.(2/3+7/8-5/6)*(1-5/17) в.(3 1/14-2 5/21)*(2.7-2.1) г.(4 13/18-3 7/9)*(1/2-4/17) 2.найди значение выражение 2/5m,если=1/2;2/5;2 1/2;1 7/8; 15/16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а.-0,7798 б.-18,765 в.4,2 г.210,392
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Геометрия
Информатика
Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежат три кучки камней, в первой из ??оторых 1, во второй — 2, в третьей — 3 камня. Игроки ходят по ...
Химия