1. Выполните умножение: а) 15 (–7); в) –0,9 4,1; б) –14 (–17); г) . 2. Выполните деление: а) –84 : 14; в) 0,114 : (–0,76); б) –42 : (–6); г) . 3. Решите уравнение: а) –1,6b = –6,48; б) a : 2,4 = –4,8. 4. Представь...
Математика
1. Выполните умножение: а) 15 (–7); в) –0,9 4,1; б) –14 (–17); г) . 2. Выполните деление: а) –84 : 14; в) 0,114 : (–0,76); б) –42 : (–6); г) . 3. Решите уравнение: а) –1,6b = –6,48; б) a : 2,4 = –4,8. 4. Представьте числа и 6 в виде периодических дробей. Запишите приближенные значения данных чисел, округлив периодические дроби до сотых. 5. Сколько целых решений имеет неравенство | х | lt; 86 ?
Ответ(ы) на вопрос:
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1 .а)-105,б)-3,69 2.а)-6,б)0,15 3.4,05б) -2,2
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