1.выполните умножение А)(3b-2)(4b-2) Б)(6a+x)(2a-3x) В)(c+1)(c^2+3c+2) 2.упростите выражение : -4а^2(2a^3+3)(5-3a^2)=

Алгебра
1.выполните умножение А)(3b-2)(4b-2) Б)(6a+x)(2a-3x) В)(c+1)(c^2+3c+2) 2.упростите выражение : -4а^2(2a^3+3)(5-3a^2)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. A)(3b-2)(4b-2)=12b^2-6b-8b+4=12b^2-14b+4.      Б)(6a+x)(2a-3x)=12a^2-18ax+2xa-3x^2=12a^2-16ax-3x^2.     В)(c+1)(c^2+3c+2)=c^3+3c^2+2c+c^2+3c+2=c^3+4c^2+5c+2. 2.-4а^2(2a^3+3)(5-3a^2)=-4a^2*10a^3-6a^5+15-9a^2=-40a^5-6a^5+15-9a^2=-46a^5+15-9a^2.
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