1.Выполните умножение a) (a-4)(a-2) в) (3y-2c)(y+6c) б) (3x+1)(5x-6) г) (b+3)(b^2+2b-2) 2.Разложите на множите??и a) 2x(a-b)+a(a-b) б) 3x+3y+bx+by 3.Упростите выражение 0.2y(5y^2-1)(2y^2+1) 4.Представте многочлен в виде произве...

Алгебра

1.Выполните умножение a) (a-4)(a-2) в) (3y-2c)(y+6c) б) (3x+1)(5x-6) г) (b+3)(b^2+2b-2) 2.Разложите на множите??и a) 2x(a-b)+a(a-b) б) 3x+3y+bx+by 3.Упростите выражение 0.2y(5y^2-1)(2y^2+1) 4.Представте многочлен в виде произведения a) 3x-xy-3y+y^2 б) ax-ay+cy-cx-x+y 5. Клумба прямоугольной формы окружена дорожкой , ширина которой 1 м. Площадь дорожки 26 м^2. Найдите стороны клумбы , если одна ииз них на 5 м больше другой.

Автор: Гость