1.Выполните умножение a) (a-4)(a-2) в) (3y-2c)(y+6c) б) (3x+1)(5x-6) г) (b+3)(b^2+2b-2) 2.Разложите на множите??и a) 2x(a-b)+a(a-b) б) 3x+3y+bx+by 3.Упростите выражение 0.2y(5y^2-1)(2y^2+1) 4.Представте многочлен в виде произве...
Алгебра
1.Выполните умножение a) (a-4)(a-2) в) (3y-2c)(y+6c) б) (3x+1)(5x-6) г) (b+3)(b^2+2b-2) 2.Разложите на множите??и a) 2x(a-b)+a(a-b) б) 3x+3y+bx+by 3.Упростите выражение 0.2y(5y^2-1)(2y^2+1) 4.Представте многочлен в виде произведения a) 3x-xy-3y+y^2 б) ax-ay+cy-cx-x+y 5. Клумба прямоугольной формы окружена дорожкой , ширина которой 1 м. Площадь дорожки 26 м^2. Найдите стороны клумбы , если одна ииз них на 5 м больше другой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)=а²-2а-4а+8=а²-6а+8; б)=15х²-18х+5х-6=15х²-13х-6; в)=3у²+18ус-2ус-12с²=3у²+16ус-12с²; г)=b³+2b²-2b+3b²+6b-6=b³+5b²+4b-6....2. a)=(a-b)(2x+a); б)=х(3+b)+y(3+b)=(3+b)(x+y)....3.=(у³-0,2у)(2у²+1)=2у^5+у³-0,4у³-0,2=2у^5+0,6у³-0,2...4.а)=х(3-у)-у(3-у)=(3-у)(х-у); б)=у(с-а+1)-х(с-а+1)=(с-а+1)(у-х)....5. ширина дорожки 1м,значит длина дор
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