1.Вырази в центнерах. 900 кг 2700 кг 47 т 2.Вырази в тоннах. 7000 кг 4000 ц 560 ц 3.Сравни. 783 т. 837 ц 100 кг. 1ц 999 кг. 9 ц 543 т. 345 ц 178 кг. 871т 800 кг. 1ц 4.Переведи. 70 ц =. кг 3080 ц =. т 27 ц 52 кг =. т. ...

Математика

1.Вырази в центнерах. 900 кг 2700 кг 47 т 2.Вырази в тоннах. 7000 кг 4000 ц 560 ц 3.Сравни. 783 т. 837 ц 100 кг. 1ц 999 кг. 9 ц 543 т. 345 ц 178 кг. 871т 800 кг. 1ц 4.Переведи. 70 ц =. кг 3080 ц =. т 27 ц 52 кг =. т. кг 850 т =. ц

Автор: Гость