1. Выразить в метрах в секунду (м/с) скорости тел: 18 км/ч, 54 км/ч, 270 м/мин. 2. Скорость ??кворца равна 20 м/с, а скорость страуса 79,2 км/ч. Кто из них имеет большую скорость? Задачи с 3 по 6 оформлять через ДАНО, «СИ»,...

Физика

1. Выразить в метрах в секунду (м/с) скорости тел: 18 км/ч, 54 км/ч, 270 м/мин. 2. Скорость ??кворца равна 20 м/с, а скорость страуса 79,2 км/ч. Кто из них имеет большую скорость? Задачи с 3 по 6 оформлять через ДАНО, «СИ», РЕШЕНИЕ (см. записи в тетр.) 3. Какое расстояние пролетает самолет за 1,5 мин, если он летит со скоростью 800 км/ч. 4. Парашютист спустился на землю с высоты 1,2 км за 4 мин. Какова его скорость движения (в метрах в секунду)? 5. За какое время самолет, движущийся со скоростью 900 км/ч, пройдет путь, равный 3000 м? 6. Один велосипедист в течении 12 с. двигался со скоростью 6 м/с, а второй проехал этот же путь за 9 с. Какой была скорость второго велосипедиста?

Автор: Гость