1)What does Direct Current consist of? 2)Why was it replaced by Alternating Current? Помогите ответить на эти вопросы пж)) Буду очень рад))

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1)What does Direct Current consist of? 2)Why was it replaced by Alternating Current? Помогите ответить на эти вопросы пж)) Буду очень рад))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The Direct Current consist of magnetic field and stream electrons.  For transfer to the great disyances.
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