1) x^(2lg^(2)x)=10x^3 2) 4*2^(2x)-6^x=18*3^(2x) 3) log^2(x-1)^2-lg1/2(x-1)=5 В последнем примере не могу точно ск??зать log^2 или lg^2 Попробуйте два варианта

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2) однородное показательное уравнение. Делим на 2^{2x} 4- (3/2)^{x}=18·(3/2)^{2x} Замена переменной (3/2)^{x}=t, t >0 4-t=18t² 18t²+t-4=0 D=1-4·18·(-4)=289 t=(-1-17)/36 <0 не уд усл.(t>0) или t=(-1+17)/36=16/36=4/9 Обратная замена (3/2)^{x}=4/9 (3/2)^{x}=(3/2)^{-2} x=-2 О т в е т. х= - 2 В остальных исправляйте условие. Показатели пишите в фигурных скобках 3) lg1/2(x-1) - это логарифм по основанию 1/2 При чем здесь знак lg log^2(x-1)^2 Может это логарифм по освнованию 2 а не логарифм в квадрате??