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1. Яку кількість теплоти віддає цегляна піч масою 0,35 т, охолоджуючись на 50С?
1. Яку кількість теплоти віддає цегляна піч масою 0,35 т, охолоджуючись на 50С?
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