1 ящик яблок 20 яблок в 2 ящике на 5 больше. Сколько во втором?

1 ящик яблок 20 яблок в 2 ящике на 5 больше. Сколько во втором?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
20 + 5 = 25 яблок Ответ: 25 яблок
Похожие вопросы