1-ый вопрос) Объясните, по какой причине существа, живущие на Земле, не отрываются от её поверхности. 2-ой вопрос) Астрономы считают опасным для Земли астероид диаметром 3 00 метров. Если при столкновении с Землёй аст...

Разное

1-ый вопрос) Объясните, по какой причине существа, живущие на Земле, не отрываются от её поверхности. 2-ой вопрос) Астрономы считают опасным для Земли астероид диаметром 3 00 метров. Если при столкновении с Землёй астероид упадает на большой город, то, по их мнению, он может его полностью разрушить. Но потом они приходят к выводу, что опасность не ожидается. Определите, почему астрономы пришли к такому выводу?

Автор: Гость