1)За 10 мин. на велосипеде проехали 2400 м., а затем в течении 1 мин. спускались под укло??ом 900 м. и после этого проехали ещё 1200 м. за 4 мин. Вычислите среднюю скорость движения. 2)в каком агрегатном состоянии может находи...

Физика

1)За 10 мин. на велосипеде проехали 2400 м., а затем в течении 1 мин. спускались под укло??ом 900 м. и после этого проехали ещё 1200 м. за 4 мин. Вычислите среднюю скорость движения. 2)в каком агрегатном состоянии может находиться чугун? 3) Если емкость бензобака автомобиля 30 л. Какая масса бензина входит в бензобак? (плотность бензина = 0,71 г/см3)

Автор: Гость