1)За 10 мин. на велосипеде проехали 2400 м., а затем в течении 1 мин. спускались под укло??ом 900 м. и после этого проехали ещё 1200 м. за 4 мин. Вычислите среднюю скорость движения. 2)в каком агрегатном состоянии может находи...
Физика
1)За 10 мин. на велосипеде проехали 2400 м., а затем в течении 1 мин. спускались под укло??ом 900 м. и после этого проехали ещё 1200 м. за 4 мин. Вычислите среднюю скорость движения. 2)в каком агрегатном состоянии может находиться чугун? 3) Если емкость бензобака автомобиля 30 л. Какая масса бензина входит в бензобак? (плотность бензина = 0,71 г/см3)
Ответ(ы):
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1B 2A 3A 4C 5D 6C 7D 8A 9A 10B 11C 12C 13A 14D 15 B
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