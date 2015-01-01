1) За першу годину автомобіль проїхав 440км, Яка довжина шляху 2)Першого дня на млин?? змололи 30% усьго привезеного зерна, другого-4/7 усьго привезеного зерна. Скільки зерна привезли на млин,якщо другого дня змололи на 570 кг...

Математика
1) За першу годину автомобіль проїхав 440км, Яка довжина шляху 2)Першого дня на млин?? змололи 30% усьго привезеного зерна, другого-4/7 усьго привезеного зерна. Скільки зерна привезли на млин,якщо другого дня змололи на 570 кг більше,ніж першого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1.  440 × 1 = 440  (км)  длина пути №2.  1) 30 %  = 30/100 =  3/10 4/7  - 3/10   = 40/70   -   21/70   =  19/70 (часть) составляют  570 кг 2) 570  :   19/70 =   570/1   *  70/19  = 30 *70 = 2100 (кг)  зерна привезли на мельницу.
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