1)Зачем человек трудится? 2)Сколько профессий существует в мире? 3)Почему существ??ет такое многообразие профессий? 4)Может ли человек прожить не работая? Почему? 5)Что нужно человеку для жизни? 6) Какие чувства вызывает у...
Обществознание
1)Зачем человек трудится? 2)Сколько профессий существует в мире? 3)Почему существ??ет такое многообразие профессий? 4)Может ли человек прожить не работая? Почему? 5)Что нужно человеку для жизни? 6) Какие чувства вызывает у вас домашний труд, общественно полезный труд? 7)Настоящий труд- какой он в вашем представлении? 8)Что нужно, чтобы стать первоклассным профессионалом? 9)Как вы понимаете выражение: "У этого человека золотые руки"? 10)Кто такой профессионал? 11)Как влияет профессиональный труд на самого человека? 12)Какие профессии считаются наиболее профессиональными? 13)Почему профессии стареют и отмирают? 14)Какие вы знаете новые, недавно возникшие профессии?
Ответ(ы):
Гость:
1)чтобы быть успешным и добиваться своих целей 2) более 40 тысяч 3)потому что у каждого человека есть свои способности в какой то сфере 4)нет не может,потому что он не сможет финансово обеспечить себя,платить налоги и т.д 5)работа,пища,жильё( у каждого человека есть свои критерии) 6)просто обязанности 7)труд не обязательно должен быть физическим,он может быть связан с умственной деятельностью 8)нужно работать над собой и повышать квалификацию 9)человек который сможет сделать любой вид работы не нпрягаясь 10)проффесмионал человек который получил максимальную квалификацию и первоклассно справляется с работой 11)заставляет работать над собой не смотря на проффесиональность,ведь нет таких людей которые знали бы всего 12)их множество,парикмахер,стилист... 13)потому что становится мало специалистов в какой то области 14)медиатор,арттерапевт...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Обществознание
Русский язык