1)Зачем мы используем однородный члены? 2)По каким признака их узнаём 3)Какие члены предложения бывают однородными? 4)Как можем их соединять и как выбирать союз? 5)Когда ставим запятые,а когда- нет?

Гость: Гость:

1) Однородные члены предложения делают нашу речь образнее, выразительнее и короче. 2) Выражается или союзами и интонаци­ей, или без союзов, только интонацией. 3) Они бывают соединительными, противительными и разделительными. 4)Соединяем запитой союз а и но перед ними ставим запятую. А союз и соединяет слова. А союзы а, но ещё и помогают что-то противопоставить. 5)Ставим запятые когда однородные члены идут друг за другом (море красивое,бурное,волнистое)