1)Зачем мы используем однородный члены? 2)По каким признака их узнаём 3)Какие члены предложения бывают однородными? 4)Как можем их соединять и как выбирать союз? 5)Когда ставим запятые,а когда- нет?
Русский язык
1)Зачем мы используем однородный члены? 2)По каким признака их узнаём 3)Какие члены предложения бывают однородными? 4)Как можем их соединять и как выбирать союз? 5)Когда ставим запятые,а когда- нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Однородные члены предложения делают нашу речь образнее, выразительнее и короче. 2) Выражается или союзами и интонацией, или без союзов, только интонацией. 3) Они бывают соединительными, противительными и разделительными. 4)Соединяем запитой союз а и но перед ними ставим запятую. А союз и соединяет слова. А союзы а, но ещё и помогают что-то противопоставить. 5)Ставим запятые когда однородные члены идут друг за другом (море красивое,бурное,волнистое)
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