1 задача: Яблоки составляют 7 частей,груши-4 части,а сливы-5 частей веса сухофруктов.Сколько граммов яблок,груш и слив в отдельности содержится в 1600 г сухофруктов? 2 задача: Мальчик и девочка рвали в лесу орехи.Всего они сор...
Математика
1 задача: Яблоки составляют 7 частей,груши-4 части,а сливы-5 частей веса сухофруктов.Сколько граммов яблок,груш и слив в отдельности содержится в 1600 г сухофруктов? 2 задача: Мальчик и девочка рвали в лесу орехи.Всего они сорвали 120 штук.Девочка сорвала в 2 раза меньше мальчика.Сколько орехов было у мальчика и девочки в отдельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. всего частей 7+4+5=16 1600÷16=100 г весит одна часть 100*7=700 г весят яблоки 100*4=400 г весят груши 100*5=500 г весят сливы 2. если количество орех у девочки - это х, то у мальчика будет 2х орех х+2х=120 3х=120 х=120÷3 х=40 Проверка: 40+2*40=120 120=120 40 штук орехов у девочки 40*2=80 штук орехов у мальчика
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