1 задача: Яблоки составляют 7 частей,груши-4 части,а сливы-5 частей веса сухофруктов.Сколько граммов яблок,груш и слив в отдельности содержится в 1600 г сухофруктов? 2 задача: Мальчик и девочка рвали в лесу орехи.Всего они сор...

Математика

1 задача: Яблоки составляют 7 частей,груши-4 части,а сливы-5 частей веса сухофруктов.Сколько граммов яблок,груш и слив в отдельности содержится в 1600 г сухофруктов? 2 задача: Мальчик и девочка рвали в лесу орехи.Всего они сорвали 120 штук.Девочка сорвала в 2 раза меньше мальчика.Сколько орехов было у мальчика и девочки в отдельности?

Автор: Гость