1 задача Из квадратных чоскутков со стороной 20см сшили прямоугольное одеяло размером 2м на 1м 40см.сколько лоскутков потребовалось, чтобы сшить это одеяло? 2 задача Периметр четырёхугольника 34см. Диагональ делит четырёхугольн...

Математика

1 задача Из квадратных чоскутков со стороной 20см сшили прямоугольное одеяло размером 2м на 1м 40см.сколько лоскутков потребовалось, чтобы сшить это одеяло? 2 задача Периметр четырёхугольника 34см. Диагональ делит четырёхугольник на два треугольника, периметр которых 20см и 26см. Найди длину диагонали.

Автор: Гость