1 задача Из квадратных чоскутков со стороной 20см сшили прямоугольное одеяло размером 2м на 1м 40см.сколько лоскутков потребовалось, чтобы сшить это одеяло? 2 задача Периметр четырёхугольника 34см. Диагональ делит четырёхугольн...
Математика
1 задача Из квадратных чоскутков со стороной 20см сшили прямоугольное одеяло размером 2м на 1м 40см.сколько лоскутков потребовалось, чтобы сшить это одеяло? 2 задача Периметр четырёхугольника 34см. Диагональ делит четырёхугольник на два треугольника, периметр которых 20см и 26см. Найди длину диагонали.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2м=200см. 1.м40см=140см. 1)200:20=10 2)140:20=7 3)10*7=70
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