1 задача . В треугольнике АВС угол С =90 градусов Угол А =30 градусов АВ=40. Найти ВС . 2 Задача В треугольнике АВС угол С =90 угол А равен 30 градусо в АВ=100 Найти ВС . 3 В треугольнике АВС Угол С Равен 90 Угол А ра...

1 задача . В треугольнике АВС угол С =90 градусов Угол А =30 градусов АВ=40. Найти ВС . 2 Задача В треугольнике АВС угол С =90 угол А равен 30 градусо в АВ=100 Найти ВС . 3 В треугольнике АВС Угол С Равен 90 Угол А равен 30 АС=34 Корня из 3 Найдите АВ.