1 задача . В треугольнике АВС угол С =90 градусов Угол А =30 градусов АВ=40. Найти ВС . 2 Задача В треугольнике АВС угол С =90 угол А равен 30 градусо в АВ=100 Найти ВС . 3 В треугольнике АВС Угол С Равен 90 Угол А ра...
1 задача . В треугольнике АВС угол С =90 градусов Угол А =30 градусов АВ=40. Найти ВС . 2 Задача В треугольнике АВС угол С =90 угол А равен 30 градусо в АВ=100 Найти ВС . 3 В треугольнике АВС Угол С Равен 90 Угол А равен 30 АС=34 Корня из 3 Найдите АВ.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 задача. катет, лежащий против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы. АВ-гипотенуза. угол А=30 градусов. значит, ВС=20 2 задача тоже самое АВ-гипотенуза. угол А=30 градусов, значит, ВС=50