1 Задание :Решите уравнение! 0,4(x-3)=0,5(4+x)-2,5 2 Задание :При каком n значения выражени?? равны ? 5,96-1,8n и 4,7-2,7 n
Математика
1 Задание :Решите уравнение! 0,4(x-3)=0,5(4+x)-2,5 2 Задание :При каком n значения выражени?? равны ? 5,96-1,8n и 4,7-2,7 n
Ответ(ы):
Гость:
1 задание: 0.4(х-3)=0.5(4+х)-2.5 0.4х-1.2=2+0.5х-2.5 0.5х-0.4х=2.5-2-1.2 0.1х=-0.7 х=-7 2 задание: 5.96-1.8n=4.7-2.7n 1.8n-2.7n=4.7-5.96 -0.9n=-1.26 n=1.4
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