1. задание В данных предложениях, подчеркни грамматические основы и расставьте з??аки препинания. Укажи, простое предложение или сложное. 1) Солнышко село и стало холодно. 2) Жизнь не зря зовут борьбой и рано нам трубить отб...

Гость: Гость:

В данных предложениях, подчеркни грамматические основы и расставьте знаки препинания. Укажи, простое предложение или сложное. 1) Солнышко( п) село(ск), и (ск) стало холодно.сложное 2) Жизнь не зря (ск)зовут борьбой ,и рано нам (ск)отбой.сложное 3) Я(п) бродил(ск) подолгу и видел(ск) много примет осени.простое 4) Они(п) весело болтали(ск) и меня пытались вовлечь(ск) в разговор. простое Поставь недостающие знаки препинания. 1) По улицам двигались тяжелые грузовики ,и мчались легковые машины. 2) Наташа ,сидя на диване, смотрела на брата. 3) С востока надвигались тучи и дул сильный ветер. 4) Здесь, как гласит предание ,был густой лес. 3 задание. Сделай синтаксический разбор предложения: Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет. Предложение повест., невосклиц, сложное, СБП, Свет подлежащее(сущ), не виден ск.(нареч?) мне дополнение,(местоим), солнца дополнение(сущ)2 часть безличное, сказуемое нет, простору дополнение(сущ) ,для корней дополнение( сущ.) , моих определение (мест) Исправь предложения, в которых допущены грамматические ошибки. 1) Мать знакома с обеими моими подругами. 2) Она кладет продукты в холодильник. 3) У нас нет времени.