1)Закончи фразу Признаки Нового времени-это... 2)Вставь пропуски Лютер-это...Его ??ребования таковы они утвердились в странах

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1)Закончи фразу Признаки Нового времени-это... 2)Вставь пропуски Лютер-это...Его ??ребования таковы они утвердились в странах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) Лютер -монах живший в новое время , выступивший против продаж индульгенций , основоположник лютеранства и протистанства
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