1.Запиши числа от 3798 до 3806 2.Запиши число, в котором: а) 168 миллионов 48 тысяч 30 единиц б) 27 миллионов 27 тысяч 27 единиц в) 3 миллиарда 430 миллионов 5 тысяч 50 единиц 3. Вычисли 64 000 : 1 000 109 000 : 10 ...

Математика

1.Запиши числа от 3798 до 3806 2.Запиши число, в котором: а) 168 миллионов 48 тысяч 30 единиц б) 27 миллионов 27 тысяч 27 единиц в) 3 миллиарда 430 миллионов 5 тысяч 50 единиц 3. Вычисли 64 000 : 1 000 109 000 : 10 540 – 100 4300 • 100 30 400 : 100 7800 – 10 9000+5 5000+60+2 3000+400+50+9 4. Реши задачу. В первый день рабочий изготовил 156 деталей, а во второй – в 3 раза больше, чем в первый, а в третий – на 336 меньше, чем в первый и второй день вместе. Сколько деталей изготовил рабочий в третий день? 5. Найди значения выражений. 711 : 9 + (506 – 105 • 4) 350 – ( 302000 : 1000 – 240 : 10) 6.* Запишите двузначное число, в котором единиц на 3 больше, чем десятков, а сумма цифр равна 15. 1) Запиши числа от 3798 до 3806 2) Запиши число, в котором: а) 168 миллионов 48 тысяч 30 единиц; б) 27 миллионов 27 тысяч 27 единиц; в) 3 миллиарда 430 миллионов 5 тысяч 50 единиц; 3) Вычисли: 64000 : 1000 7800 * 10 3000 + 400 +50+9 400376 - 400000 - 70 5000 + 60 +2 543605 – 500000 - 600 9000 + 5 43879 – 43000 – 800 4) Реши задачу Токарь за семичасовой рабочий день вытачивает 63 детали, а его ученик за 6 ч. Вытачивает 30 таких деталей. На сколько больше деталей вытачивает за 1 ч. рабочий, чем его ученик? 5) Реши уравнение. 108 : а = 9 в : 3 = 11 14 * с = 42 СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!

Автор: Гость