1.Запишите коэффициенты k и m линейной функции у=kх+m: а)у=2х+7 б)у=х-1 в)у=-1/3 х- 1\4 (дроби) 2.Постройте график линейной функции у=3-х. Найдите: а)координаты точек пересечения графика с осями координат б)значения функции...
Алгебра
1.Запишите коэффициенты k и m линейной функции у=kх+m: а)у=2х+7 б)у=х-1 в)у=-1/3 х- 1\4 (дроби) 2.Постройте график линейной функции у=3-х. Найдите: а)координаты точек пересечения графика с осями координат б)значения функции при х=-3;0;2 в)значение аргумента при у=0;1;4
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