1)запишите по три наречия отвечающие на вопросы как? в какой степени? где?куда?когд???зачем? 2)что общего у кратких прилагательных и слов категории состояния?в чем их различие?приведите примеры

Гость: Гость:

1) Как? Быстро, комфортно, сладко. В какой степени? Вдоволь, чересчур, досыта. Где? Вдалеке, близко, рядом. Куда? Вверх, вдаль, вниз. Когда? Сейчас, завтра, сегодня. Зачем? Умышленно, назло, наперекор. 2)что общего у кратких прилагательных и слов категории состояния?в чем их различие?приведите примеры Сходство: слова категории состояния являются омонимами краткой формы наречия и прилагательного. Различие: отсутствие форм рода (например, краткое прилагательное весело: весела; весел, весело, а категория состояния весело не меняет форму по родам). также по словам категории состояния нельзя определить имя. Пример: Приедут клоуны, всем нам будет ВЕСЕЛО (категория состояния). Выражение лица папы было весело (краткое прилагательное).