1) Запишите слова в три столбика:Тянуть, орешек, посмотри, морозы, белое, вещь, пруд, дуб, плащ, глаз, чувство, ясный, грустный, отбить, подсесть. 2) Для слов из каждого сто лбика выберите соответствующий признак орфо...

1) Запишите слова в три столбика:Тянуть, орешек, посмотри, морозы, белое, вещь, пруд, дуб, плащ, глаз, чувство, ясный, грустный, отбить, подсесть. 2) Для слов из каждого сто лбика выберите соответствующий признак орфограмм: а) гласные буквы, обозначающие безударные гласные в слове; б) согласные буквы, обозначающие согласные звуки в конце слова; в) согласные буквы, обозначающие группу сочетание согласных звуков. СРОЧНО!!! ДАМ 30 БАЛЛОВ!!!